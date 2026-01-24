Moeten we straks 100 euro betalen als we door België willen rijden?

De Belgen opperen het al even: een tolvignet voor buitenlanders die gebruikmaken van Belgische wegen. Nu wordt het plan opnieuw besproken. Het zou Nederlanders die de grens oversteken mogelijk zo'n 100 euro per jaar gaan kosten. Maar kan dit eigenlijk wel?

België haalt een plan van bijna 20 jaar geleden weer uit het stof. Onze buren willen buitenlanders laten betalen, om dat geld te kunnen investeren in betere wegen.

Vorig jaar werden de plannen al voorzichtig afgestoft en nu is de overheid bezig de plannen te concretiseren, merkt ook L1 op. Vlaanderen en Wallonië hebben het namelijk beide opgenomen in hun meerjarenbegroting. Door het invoeren van een tolvignet hoopt Vlaanderen 130 miljoen euro binnen te sluizen, Wallonië denkt minstens 50 miljoen te verdienen. Over welke wegen het precies gaat, is nog niet bekend.

Duitsland probeerde het al

Duitsland probeerde het enkele jaren geleden ook al eens, maar werd teruggefloten door de Europese Commissie in Brussel. Het voorstel was discriminerend omdat Duitsers de kosten konden aftrekken van de belastingen en dus alleen buitenlanders op kosten werden gejaagd. Daarbij was het bedrag voor periodes korter dan een jaar in sommige gevallen onevenredig hoog.

Kosten in verhouding zijn

Het is maar de vraag of de Belgen dit voorstel wel kunnen doorvoeren. Demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur liet na afloop van de ministerraad vrijdag weten dat het Nederlands kabinet geen moeite heeft met de tolheffing, maar dat de kosten wel in verhouding moeten staan tot het daadwerkelijke weggebruik. "België wil graag investeren in een betere infrastructuur en zoekt ook naar financiële middelen om die investeringen te borgen", zei Tieman. Wel zou een tarief van 100 euro vrij hoog klinken.