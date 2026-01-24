Brute moord op jongen (16) in Engeland: Angolees (25) opgepakt in Waalwijk

De politie heeft vrijdagavond een 25-jarige voortvluchtige moordverdachte opgepakt in Waalwijk. De uit Angola afkomstige man wordt verdacht van medeplichtigheid aan een brute moord in Engeland.

Het fatale incident vond plaats op 5 november 2020 in Manchester. Het zou gaan om de moord op een 16-jarige jongen. De tiener werd door een groep van dertien mannen en jongens aangevallen met machetes en knuppels.

Celstraffen tot meer dan 20 jaar

Aan de aanval zou een ruzie tussen rivaliserende bendes vooraf zijn gegaan. Zeven betrokkenen zijn inmiddels veroordeeld tot celstraffen tot meer dan 20 jaar.

Direct na de moord vluchtte de man uit Angola, samen met enkele anderen van de groep, Engeland uit.

Informatie uit Engeland en Portugal

De Nederlandse politie kreeg informatie van de autoriteiten uit Engeland en Portugal. Hierop werd een onderzoek gestart en kon de man in Waalwijk worden opgepakt.