Advertentie
Man onder invloed rijdt met 169 km per uur over de N277 bij Reek
Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 18:34
Een 24-jarige man heeft vrijdagmiddag zijn rijbewijs in moeten leveren. Hij reed met 169 kilometer per uur over de N277 bij Reek, terwijl de maximale snelheid daar 80 kilometer per uur is. Ook testte hij positief op cocaïne.
Even later bleek dat de man, die geen vaste woon en verblijfplaats heeft, nog een niet uitgevoerde taakstraf op zijn naam had staan. Vanwege de nieuwe overtreding werd deze omgezet in een gevangenisstraf van 28 dagen.
Advertentie
Advertentie