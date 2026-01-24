Navigatie overslaan

Man onder invloed rijdt met 169 km per uur over de N277 bij Reek

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 18:34
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant

Een 24-jarige man heeft vrijdagmiddag zijn rijbewijs in moeten leveren. Hij reed met 169 kilometer per uur over de N277 bij Reek, terwijl de maximale snelheid daar 80 kilometer per uur is. Ook testte hij positief op cocaïne.

Even later bleek dat de man, die geen vaste woon en verblijfplaats heeft, nog een niet uitgevoerde taakstraf op zijn naam had staan. Vanwege de nieuwe overtreding werd deze omgezet in een gevangenisstraf van 28 dagen. 

