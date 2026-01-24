Van der Poel ook de snelste in wereldbekercross Maasmechelen

Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze ook zijn elfde veldrit van het seizoen gewonnen. De 31-jarige wereldkampioen van Alpecin-Premier Tech was de snelste in de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen. De leider in het klassement evenaarde met zijn vijftigste zege in de wereldbeker het recordaantal overwinningen van de Belg Sven Nys.

Na een grote valpartij bij de start ontstond snel een kopgroep met onder anderen Van der Poel en Del Grosso. De twee land- en ploeggenoten lieten even later de rest achter. Van der Poel loste Del Grosso, maar werd teruggeworpen door een lekke band.

Del Grosso reed lang alleen, maar werd weer ingelopen door een groepje met de teruggekeerde Van der Poel. De wereldkampioen kwam even op adem en reed vervolgens de rest uit het wiel. Door een tweede lekke band leek het nog even spannend te worden, maar Van der Poel hield gemakkelijk stand.

Superlastig

"Heel mooi", zei Van der Poel over het evenaren van het record van Nys. "Ik wist dat het vandaag superlastig zou zijn en die twee lekke banden hebben wel veel energie gekost. Ik keerde op mijn eigen tempo terug en toen reed ik weer lek, maar ik zal niet de enige zijn die dit hier overkomt. Ik ben blij met het gevoel en heb alles kunnen doen wat ik wilde", keek hij vooruit naar het WK van volgende week.