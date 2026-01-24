Privéstranden Kroatië en Bolle Jos in Sierra Leone: dit gebeurde er vandaag

Van de vakantieparkplannen van Peter Gilles in Kroatië tot de handlangers van Bolle Jos die lokale journalisten in Sierra Leone intimideren. Dit zijn de vijf verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

Peter Gillis heeft plannen voor negen nieuwe vakantieparken in Kroatië, waaronder drie met privéstranden. Dit blijkt echter niet mogelijk omdat privéstranden in Kroatië bij wet verboden zijn. Ook mag hij in Karin slechts 10 in plaats van de geplande 110 vakantiehuisjes bouwen. Hier lees je het hele verhaal.

In Sierra Leone intimideren handlangers van de voortvluchtige drugscrimineel 'Bolle Jos' lokale journalisten die over hem willen schrijven. De Bredanaar heeft sterke banden met de elite in het West-Afrikaanse land, waar hij bekendstaat als 'Jagaban' - een belangrijke en gerespecteerde man.

Belgische overheden willen een tolvignet invoeren voor buitenlanders die gebruik maken van Belgische wegen. Het zou Nederlanders ongeveer 100 euro per jaar gaan kosten. De Nederlandse minister noemt dit 'een vrij hoog bedrag'. Lees hier zijn verhaal.

Een 25-jarige Angolees is in Waalwijk opgepakt voor betrokkenheid bij een brute moord op een 16-jarige jongen in Manchester in 2020. De verdachte was na de moord gevlucht uit Engeland. Hier lees je het hele verhaal.