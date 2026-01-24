Bestuurder uit driewieler geslingerd bij botsing in Kaatsheuvel

De bestuurder van een driewieler is zaterdagavond gewond geraakt op de Dreefsweg in Kaatsheuvel. Het ging mis toen de driewieler van de weg af raakte en tegen een verkeersbord botste, waarna de bestuurder uit het voertuig werd geslingerd.

Het slachtoffer zakte een paar meter verderop in de berm in elkaar.

Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder ter plaatse gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt. Ook is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk.

Omdat de driewieler niet voor takelservice is verzekerd, moeten de betrokkenen zelf zorgen voor het weghalen van het voertuig.

De weg was na het ongeluk tijdelijk afgesloten door de politie, maar is later op de avond weer vrijgegeven.