PSV speelt met moeite gelijk tegen NAC, gelijkmaker pas in blessuretijd

PSV heeft voor het eerst sinds september punten verspeeld in de Eredivisie. De Brabantse derby tegen NAC eindigde in een 2-2 gelijkspel. Hoewel de Eindhovenaren torenhoog favoriet waren, scoorde NAC twee keer in één minuut na een fout van Jerdy Schouten. In de tweede helft leek NAC de 1-2 voorsprong vast te houden, maar in de blessuretijd zorgde Armando Obispo alsnog voor de gelijkmaker.

Waar we normaliter regelmatig een flitsende start van PSV te zien krijgen, was daar in deze wedstrijd geen sprake van. NAC had het verdedigend goed op orde en haalde met fysiek spel de Eindhovenaren uit het ritme.

Carl Hoefkens had in deze derby geen plaatsen ingeruimd voor routiniers Lewis Holtby en André Ayew. Moussa Soumano, in de verloren wedstrijd met NEC (3-4) goed voor twee goals, startte wel weer.

Waar Peter Bosz vrijdag op zijn persconferentie nog zei geen spelers te sparen , was dat wel het geval. Ivan Perisic en Yarek Gasiorowski zaten op de bank en werden vervangen door Couhaib Driouech en Armando Obispo. Ook Sergiño Dest en Ismael Saibari keerden terug in de basis bij, het door blessures geplaagde, PSV. Jongeling Noah Fernandez kreeg de kans om het vanaf de aftrap te laten zien.

Maar PSV heeft spelers met unieke kwaliteiten zoals Joey Veerman. In minuut 27 gaf de middenvelder een steekpass waarmee hij Driouech oog in oog met NAC-keeper Daniel Bielica zette. De Marokkaanse buitenspeler schoot de bal koeltjes onder in de hoek en dus kwam PSV op voorsprong.

Twee doelpunten in één minuut

De Bredase ploeg mag dan wel in de degradatiezone staan, maar kansen waren er zeker in de eerste helft. Soumano liet een aardige kans op de 1-1 liggen, hij schoot over. Vlak voor de rust kreeg NAC nog een vrije trap rond de zestien. De bal werd voor geslingerd en aanvoerder Boy Kemper kreeg zijn hoofd tegen de bal aan en maakte gelijk.

De thee stond al klaar voor de rust, maar direct na de aftrap ging Jerdy Schouten de fout in. Charles-Andreas Brym was er als de kippen bij en maakte het nog voor rust 1-2. De meegereisde supporters uit Breda gingen compleet uit hun dak. De fans in Eindhoven waren anders gewend dit seizoen en trakteerden de spelers op het veld op een fluitconcert bij het rustsignaal.

In de tweede helft probeerde Peter Bosz het nog om te draaien door Esmir Bajraktarevic, Kiliann Sildillia en Ivan Perisic in de ploeg te zetten. NAC bleef goed in de organisatie staan en PSV was erg slordig. In het stadion was vooral scheidsrechter Dennis Higler de gebeten hond.

NAC blijft in degradatiezone

NAC hield het potdicht en zag Belica nog een keer knap redding brengen op een schot van Bajraktarevic. Vlak voor tijd werd Armando Obispo als extra spits naar voren gestuurd, aangezien alle spitsen bij PSV geblesseerd zijn. Het kind van de club kopte in minuut 92 alsnog de gelijkmaker binnen.

Dankzij dit gelijkspel blijft de Bredase ploeg op plek 17 staan. Een punt in Eindhoven zou op voorhand een mooi resultaat zijn, maar de manier waarop is wellicht wat minder.

Voor PSV is dit gelijkspel geen enorme ramp. Het gat naar de nummer twee in de Eredivisie blijft minimaal veertien punten. Een goede generale voor het cruciale duel met Bayern München van aankomende woensdag is het alleen zeker niet.