Weg bezaaid met brokstukken na ongeluk Oeffelt, bestuurder in ziekenhuis

Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom naast de N264 bij Oeffelt gebotst. Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Hapseweg. De bestuurder is door ambulancemedewerkers uit de auto gehaald en ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De weg is bezaaid met brokstukken van de auto tot aan de wei toe. De auto is total loss en zal moeten worden weggesleept.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is tijdelijk afgesloten tot de auto is weggehaald.