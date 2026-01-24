NAC blij met punt: 'Bosz zegt dat PSV slecht speelde, dat is geen toeval'

NAC is blij met het punt dat behaald is in Eindhoven. Ondanks dat NAC in de blessuretijd de 2-2 tegen kreeg, zijn Carl Hoefkens en Boy Kemper te spreken over het behaalde resultaat. "Ik heb niet het gevoel gehad dat PSV heel veel kansen gehad heeft", zegt Kemper. De Belgische Hoefkens vindt het geen toeval dat veel coaches zeggen dat ze een slechte wedstrijd spelen tegen NAC.

NAC scoorde vlak voor rust twee keer heel kort na elkaar. In minuut 45 en 46 ging de bal tegen de touwen. "Ik heb bij NAC nog niet meegemaakt dat we twee goals zo snel achter elkaar maken." Zelf kopte Kemper de 1-1 binnen. Hij klopte Joey Veerman in de lucht: "Klein duwtje bij Veerman in de rug en ik kon 'm binnenkoppen. Volendams duwtje, hoort erbij."

"Ik sta hier toch wel met een goed gevoel. Als je uit bij de aanstaande landskampioen een punt pakt, teken je daar van te voren voor", begint Boy Kemper. Coach Carl Hoefkens sluit zich daarbij aan: "Toch is het ongelooflijk jammer dat je op deze manier nog een tegengoal krijgt, maar het is een heel ander gevoel dan tegen NEC." In de vorige wedstrijd verloor NAC door een late tegengoal.

Verdedigend had De Parel van het Zuiden het erg goed op orde in Eindhoven, vond ook de aanvoerder: "Zodra we PSV onder druk hadden kwamen ze er nauwelijks doorheen." Hoefkens koos voor Mohammed Nassoh op het middenveld in plaats van Lewis Holtby: "Ik wilde vandaag intensiteit, duelkracht en snelheid. Daarom koos ik voor Mohamed Nassoh en ik vond dat hij het goed deed."

De 47-jarige coach ziet een patroon ontstaan bij de tegenstander: "Ik hoor Bosz zeggen dat ze een zwakke wedstrijd speelden, dat zei hij in Breda ook. En ik hoor heel veel coaches dat zeggen, dus dat wil zeggen dat wij ook heel veel dingen goed doen. Dat is geen toeval."

Het enige wat nog uitblijft in Breda zijn overwinningen. Momenteel staat NAC op de zeventiende plek, wat aan het einde van het seizoen degradatie zou betekenen. "Ik weet dat wij te laag staan op de ranglijst. Ik heb in het begin van het seizoen gezegd dat het aan veel arbitrale beslissingen ligt en dat we het geluk vaak niet mee hebben", zegt Hoefkens.

Toch vindt de trainer dat het niet alleen aan geluk ligt: "De resultaten zijn over het algemeen onvoldoende. Ik denk niet dat het aan het spel ligt, maar het is een gebrek aan efficiëntie en we moeten beter verdedigen."