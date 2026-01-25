Een sticker als veilige haven: zo willen Jelle en Joey vrouwen helpen

De Tilburgers Jelle Zeegers en Joey van der Bomen hebben de handen ineengeslagen om samen een veilige plek te creëren voor vrouwen die zich onveilig voelen op straat. Volgens het duo is straatintimidatie nog altijd aan de orde van de dag en ze hopen daar met hun initiatief Safe Point verandering in te brengen.

“Iedereen kent vast wel iemand waarbij zoiets is gebeurd en dat moet gewoon stoppen. Die hulp moet er dagelijks zijn en niet alleen tijdens een TOP-week”, verzucht hij. Daarom besloot Joey een beweging te starten: Safe Point. Samen met zijn vriend Jelle ging hij uitgebreid brainstormen over hoe ze dit konden aanpakken.

Naast ondernemer van een tattooshop werkt hij ook in de geestelijke gezondheidszorg, binnen de klinische psychologie. Het toenemende aantal berichten over vrouwen die op straat worden lastiggevallen raakt hem dan ook persoonlijk.

”Je hebt geen opleiding nodig om iemand te helpen, een glaasje water aan te bieden en de politie te bellen in een vervelende situatie”, vertelt Joey aan Omroep Tilburg .

Jelle, professioneel vechter van beroep, vindt het belangrijk om aandacht te vragen voor het onderwerp. “We merken dat er op straat veel gebeurd waardoor je je niet veilig kunt voelen, en dat geldt zeker voor vrouwen”, zegt hij.

Hoe werkt Safe Point?

Bedrijven die zich aansluiten bij Safe Point ontvangen een sticker die zichtbaar op het raam wordt geplakt. Zo weten voorbijgangers dat zij daar terechtkunnen voor hulp en dat er actie wordt ondernomen, zoals het inschakelen van de politie.

Niet iedereen kan zomaar meedoen. “We willen werken met een screening,” vertelt Joey. “Het moet echt om een bedrijf gaan, niet om iemand aan huis.” Het duo hoopt dat het initiatief uiteindelijk ook buiten Tilburg navolging krijgt. “Het moet een actie worden vanuit de samenleving zelf. Een laagdrempelige beweging die we samen creëren. Al moet ik er een miljoen stickers voor laten drukken, dan doe ik dat.”

‘Het gentleman-zijn moet terugkomen’

Voor zijn carrière in de vechtsport werkte Jelle als beveiliger, waar hij al veel schrijnende verhalen hoorde. “Vrouwen die werden lastiggevallen op straat of ongewenst werden aangeraakt”, vertelt hij. Inmiddels is Jelle vader van een dochter van twee jaar. “Het idee dat haar later zoiets zou kunnen overkomen, maakt me woedend. Met dit initiatief kunnen we dat hopelijk deels voorkomen.”

Volgens Joey moet ook de mentaliteit veranderen. “De schoffies van buiten moeten leren dat respect normaal is. Het gentleman-zijn moet weer in de mode komen. Niet fluiten, maar op een nette manier een vrouw benaderen.”

Als de vraag naar Safe Point-stickers blijft groeien, sluiten Jelle en Joey niet uit dat het initiatief uiteindelijk uitgroeit tot een stichting. Voor nu kunnen geïnteresseerde ondernemers contact opnemen met een van hen om te kijken of zij in aanmerking komen voor een sticker.