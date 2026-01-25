Politieauto total loss na aanrijding, agent net op tijd weggedoken

Een politieauto is zaterdagavond aangereden door een automobilist op de A4 bij Bergen op Zoom. Een agent moest opzij springen om niet te worden geraakt.

De politie werd rond kwart over negen zaterdagavond naar de snelweg gestuurd vanwege een ongeluk waarbij geen ander verkeer betrokken was. Toen de agenten bezig waren met het veiligstellen van de locatie reed een andere bestuurder op de politieauto.

Een van de agenten kon nog net opzij springen en zo voorkomen dat hij werd aangereden.

Bestuurder aangehouden

De politieauto raakte bij de aanrijding total loss, maar niemand raakte gewond. De botsende bestuurder, een man uit Dinteloord, is aangehouden en wordt zondag verhoord. De politie doet onderzoek.