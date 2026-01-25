Lidl stopt met stapelkortingen: 'Je bent vaak helemaal niet goedkoper uit'

De Lidl stopt met 1+1 stapelkortingen op voedingswaren. De supermarktketen wil de basisprijs van een product weer laag en transparant maken in plaats van een gevoel van voordeel te geven met hoge kortingen. Econoom en retailexpert Cor Molenaar spreekt van een positieve ontwikkeling voor de consument. Toch verwacht hij niet dat alle supermarkten ineens overstag gaan en de kortingen helemaal verdwijnen.

Korting is niet goedkoper Volgens Molenaar klopt het dat kortingen vaak mooier lijken dan dat ze zijn. "We moeten op de kleintjes letten en met kortingsacties ben je vaak helemaal niet goedkoper uit", vertelt Molenaar aan Omroep Gelderland . "Supermarkten verhogen de prijs van het basisproduct namelijk om toch winst te maken op kortingsacties."

"Nederland is doorgeslagen met aanbiedingen. Het aanbieden van een gratis tweede product en stapelkortingen geven een gevoel van voordeel maar in de praktijk kom je vaak bedrogen uit. De echte prijs voor een product moet centraal staan, zodat klanten precies weten waar ze aan toe zijn", zegt Peter de Roos, CEO van Lidl Nederland.

Daarnaast is er nog een andere manier waardoor je met stapelkortingen toch vaak duurder uit bent. "Je bouwt namelijk een voorraad op, maar daardoor heb je ook de neiging om meer te gebruiken. Je hebt namelijk toch genoeg. Daardoor moet je uiteindelijk sneller weer een nieuw product kopen", legt Molenaar uit. "Voor de consument is het dus goed dat de Lidl nu kiest voor deze strategie van een standaard lage prijs."

Assortiment en spaaracties

Toch verwacht hij niet dat alle supermarkten nu opeens stoppen met stapelkortingen. "Er zijn zoveel meer factoren dan de prijs waarmee een supermarkt zich kan onderscheiden. De Albert Heijn heeft misschien een hogere prijs, maar wel een totaalpakket aan producten, van glutenvrij tot biologisch. Andere supermarkten hebben weer een focus op een goede service of leuke spaaracties", zegt Molenaar.

Het zijn dus vooral de supermarkten die ook concurreren met een lage prijs, die wel eens mee zouden kunnen gaan met de keuze van de Lidl. "Denk bijvoorbeeld aan de Aldi of de Plus. De Lidl zal geen klanten van de Albert Heijn aantrekken, maar misschien wel van die winkels die ook adverteren met een lage prijs."

'Stop met bulkaanbiedingen'

De Consumentenbond wil dat supermarkten helemaal stoppen met bulkaanbiedingen en heeft het kabinet opgeroepen om bulkaanbiedingen in supermarkten aan banden te leggen.

"Ik vind dat geen taak van de overheid, maar iets wat de supermarkten in de concurrentiestrijd met elkaar moeten uitzoeken. Als de consument geen aanbiedingen wil, dan reageert de supermarkt daar vanzelf op", zegt hij.

Of het kabinet de oproep van de Consumentenbond gaat opvolgen is volgens hem lastig te zeggen. "De overheid kan soms nogal onvoorspelbaar zijn. Ik ben er in in ieder geval tegen. De markt reageert vanzelf op wat de consument wil."