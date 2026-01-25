Schot gelost in café, man (38) uit Beek en Donk aangehouden

Een 38-jarige man uit Beek en Donk is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in het Limburgse Heerlen. In een café op de Pancratiusstraat in de stad zou rond drie uur 's nachts zijn geschoten. Toen de politie eenmaal ter plaatse was bleek dit inderdaad het geval te zijn.

Direct na de schietpartij besloot een van de twee verdachte het café uit te lopen. Deze 50-jarige man uit Heerlen kon al vrij snel door de politie worden aangehouden op de Elfmorgenstraat.

Een tweede verdachte, een 38-jarige man uit Beek en Donk, kon even later worden opgepakt in een voertuig op de Rijksweg Zuid ter hoogte van Kelpen-Oler.

Bij het schietpartij is niemand gewond geraakt. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Agenten hebben verschillende getuigen gehoord. Tactisch en forensisch onderzoek moet duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is.