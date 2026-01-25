Familiedrama en PSV-hooligan als fanclubvoorzitter: dit gebeurde deze week

Van een explosie bij een woning die een vrouw haar onderbeen heeft gekost tot Frits Bovers die 25 jaar voorzitter is van PSV Fans United. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Een explosie bij een woning in Nieuwkuijk heeft een vrouw haar onderbeen gekost. In de rechtbank vertelden de vrouw, haar man en dochter over de traumatische gebeurtenis. De aanslag met een zwaar explosief in november 2024 heeft het gezinsleven compleet ontwricht. Hier lees je het aangrijpende verhaal van de moeder.

Hier lees je het verhaal van de vader van het gezin.

Van hooligan tot voorzitter - dat is het verhaal van Frits Bovers, beter bekend als 'Kale Frits'. Hij vierde onlangs het 25-jarig jubileum als voorzitter van PSV Fans United, de fanclub die hij in 2001 oprichtte. Bovers heeft een bewogen verleden als vechtersbaas, maar koos uiteindelijk voor een constructieve rol in de supporterswereld. Hier lees je zijn verhaal.

Tien jaar geleden sloot de Koepelgevangenis in Breda definitief haar deuren. Een bijzonder moment om terug te blikken op de meest spectaculaire ontsnapping: in 1952 wisten zeven oorlogsmisdadigers tijdens een filmvertoning te ontkomen. Ze vluchtten naar Duitsland, waar de meesten hun straf wisten te ontlopen. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Ondanks hoge muren en hekken is menig boef uit deze gevangenis ontsnapt

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan hoe maken spinnen een web, wie knaagt er hoog in de boom en zijn er zwarte reeën. Hier lees je er alles over.