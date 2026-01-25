Dak vliegt in brand in Drunen, huis niet meer waterdicht

Het dak van een huis in aan de Rijnring in Drunen is zondagavond in brand gevlogen. In eerste instantie werd er van een schoorsteenbrand uitgegaan, maar ter plaatse bleek het om het dakbeschot van het huis te gaan.

Het dakbeschot is de houten laag van planken die op de dakbalken ligt en het dak vormt. Omdat de vlammen uit het dak sloegen werd er door de brandweer direct opgeschaald naar een middelbrand. Een hoogwerker en waterwagen van de brandweer uit Waalwijk kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Voldoende bluswater

Ook kwamen er twee tankautospuiten naar Drunen toe, zodat de brandweerlieden in ieder geval genoeg water zouden hebben om te kunnen blussen. De brand was snel onder controle. Wel is de brandweer nog bezig met nablussen. Het is onduidelijk tot hoelaat dit zal duren. Dak is niet meer waterdicht

De schade aan de woning is groot. Het dak is door de brand niet meer waterdicht. Er wordt gekeken of Salvage de bewoner kan ondersteunen bij het tijdelijk dichtmaken van het dak. De brand trok veel bekijks. Tijdens het blussen stond de straat vol met buurtbewoners.

De brand trok veel bekijks (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

