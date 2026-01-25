Degenschermer Tulen wint Grand Prix in Doha

Degenschermer Tristan Tulen heeft de Grand Prix in Doha op zijn naam geschreven. De 34-jarige Bosschenaar versloeg in de finale in Qatar de Italiaan Simone Mencarelli met 15-7.

Tulen, in 2022 goed voor EK-zilver en in 2023 winnaar van de Europese Spelen in Krakau, versloeg eerder in het toernooi de huidige olympisch kampioen Koki Kano uit Japan. Daarna was hij de Oekraïner Roman Svichkar en de Rus Dmitri Gusev de baas.

Door de toernooizege is Tulen naar de 27ste plaats op de wereldranglijst gestegen. De schermer veroverde vorig jaar met het Nederlands team EK-zilver.