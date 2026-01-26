Auto brandt uit op parkeerplaats van autozaak in Oss

Een auto is in de nacht van zondag op maandag uitgebrand op de parkeerplaats van een autozaak aan de Parallelweg in Oss. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen in vlammen opging. Door de hitte is ook een tweede auto beschadigd geraakt.

De brandweer werd rond kwart over een gealarmeerd voor de autobrand en kwam met een tankwagen en een schuimbluswagen naar de parkeerplaats van de autozaak. Van de auto was na de brand haast niets meer over. De tweede auto is ook beschadigd.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Er wordt onderzocht of het om brandstichting gaat.