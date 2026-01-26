Vrouw wordt achterna gezeten door auto's, meerdere wapens in beslag genomen

Een vrouw werd zondagavond achterna gezeten door twee auto's op de Deltaweg in Helmond. Ze zou al langer een conflict hebben met de inzittenden van de auto's. Toen de politie een man wilde controleren, sloeg hij op de vlucht. Meerdere wapens zijn in beslag genomen.

De meldster zat samen met iemand anders in de auto. Ze werd achterna gezeten en had de politie gebeld dat de inzittenden van deze auto's mogelijk wapens bij zich hadden. Agenten kwamen met meerdere politiewagens op de melding af en zagen de auto van de vrouw en de twee andere auto's op een parkeerplaats aan de Deltaweg staan.

Toen zij de inzittenden wilden controleren, rende een man hard weg. Tijdens zijn vluchtpoging gooide hij een mes weg. Na een korte achtervolging werd de man aangehouden en werd zijn mes in beslag genomen.

Nep vuurwapen en zakmes

De andere inzittenden werden ook gecontroleerd op het bezit van wapens. In de auto van de meldster werden meerdere wapens gevonden. Zo lag er onder andere een schaar, een zakmes en een nep vuurwapen in haar auto.

Deze zijn in beslag genomen en er zijn drie mensen aangehouden voor verboden wapenbezit. Zij worden later verhoord. Om wat voor conflict het ging, is niet duidelijk.