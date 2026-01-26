18 jaar en tbs voor Elias M. die Yvonne (75) aanrandde en wurgde

Elias M. moet achttien jaar de gevangenis in voor het aanranden en doden van de 75-jarige Yvonne uit Halsteren. Na zijn celstraf begint zijn tbs-behandeling met dwangverpleging. M. randde Yvonne aan en wurgde haar daarna. Verkrachting is niet bewezen. “Ze moet ongekende angst en pijn hebben doorstaan. De laatste minuten uit haar leven moeten verschrikkelijk zijn geweest”, stelt de rechtbank in Breda maandag.

Slachtoffer Yvonne (75) wandelde op 10 oktober in de bossen buiten Halsteren, zoals ze dat vaak deed. Haar man was net iets eerder afgehaakt en ging alvast naar huis. Op een bospad bij het Wasven kwam ze Elias M. (33) tegen. Die viel hij haar aan.

M. woonde op het aangrenzende terrein van landgoed Vrederust. Hij werd daar bij de GGZ behandeld voor een reeks stoornissen. Hij had tbs met dwangverpleging gekregen.

Onvoldoende bewijs

De rechtbank stelt dat er voor verkrachting onvoldoende bewijs is. Daarom pakt de celstraf ook iets lager uit dan geëist.

Voor aanranding is wel voldoende bewijs. De rechtbank stelt dat hij haar eerst heeft aangerand, toen gedood en daarna versleept en verstopt onder een berg bladeren en takjes. Na enkele dagen kon de politie hem opsporen, dankzij zijn DNA dat hij achterliet op het lichaam van het slachtoffer.

De rechtbank stond maandag stil bij het onherstelbaar leed dat Elias M. Yvonne heeft aangedaan. De vrouw was 75 jaar en stond nog midden in het leven. “Ze moet ongekende angst en pijn hebben doorstaan. De laatste minuten uit haar leven moeten verschrikkelijk zijn geweest”, stelde de rechtbank.

Manipulatief

De rechtbank neemt het Elias M. kwalijk dat hij niks heeft verteld over wat er precies is gebeurd, ook niet na aandringen van de nabestaanden. De rechtbank ziet daarin een gebrek aan empathie. M. zei vaak dat hij een verklaring ging afleggen, maar deed dat steeds niet. De rechtbankvoorzitter noemde die houding ‘manipulatief en berekenend’.