Urenlang overlast van schreeuwende man op balkon in Breda

Een man die zondagavond schreeuwend op het balkon van een flat aan de Sabastraat in Breda stond, heeft urenlang voor overlast gezorgd. De politie en brandweer probeerden hem van het balkon af te krijgen, maar dat lukte pas rond half twaalf 's avonds.

Het geschreeuw begon volgens buurtbewoners rond half acht. De politie kwam met meerdere wagens naar de flat, maar kon de man lange tijd niet bereiken. De brandweer wilde een reddingskussen op de grond leggen, maar dat ging niet door de geparkeerde auto's bij de flat.

Pas rond half twaalf slaagde de politie erin om de man naar binnen te krijgen. Hoe ze dat precies hebben gedaan en wat er aan de hand was, is niet duidelijk. Mogelijk ging er een ruzie met zijn vriendin aan de actie van de man vooraf.