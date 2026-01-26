Twee auto's botsen op kruising in Nistelrode, wagen belandt in de sloot

Twee auto's zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Langstraat en de Loosbroekseweg in Nistelrode. Een van de wagens belandde daarna in de sloot.

Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk, waaronder de brandweer van Nistelrode, een hulpverleningsvoertuig uit Schaijk, twee ambulances en meerdere politiewagens.

De inzittenden van de auto's zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de botsing.