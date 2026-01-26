We maken nog kans op sneeuw, verwacht onze weerman

Terwijl het noorden van het land zich opmaakt voor flinke sneeuwval in de nacht van dinsdag op woensdag, lijkt Brabant de dans te ontspringen. Toch is de kans op sneeuw ook hier nog niet helemaal verdwenen. "Sommige weermodellen laten zien dat er woensdagavond sneeuw kan vallen", vertelt Weerplaza.

"De kans blijft klein, maar er zou 1 tot 3 centimeter kunnen vallen in Brabant", meldt het weerbureau maandag. In de nacht van dinsdag op woensdag is de kans op sneeuw in onze provincie volgens Weerplaza nul, terwijl er in het noorden lokaal zo’n tien centimeter kan vallen.

Net op de grens

Dat verschil komt doordat de grens van koude lucht precies over het midden van Nederland ligt. Daardoor valt er in het noorden sneeuw en blijft het zuiden droog. "De kans dat Brabant een dag later toch wit wordt, ligt tussen de twintig en dertig procent."