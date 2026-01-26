Advertentie
Drie auto's botsen op de N612 bij Lierop, twee inzittenden gewond
Vandaag om 10:02 • Aangepast vandaag om 11:29
Drie auto's zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de N612 bij Lierop. Twee inzittenden raakten gewond en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De precieze oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.
Een rijbaan van de N612 was tijdelijk dicht. Twee auto's moesten worden getakeld door een bergingsbedrijf. De derde wagen kon na de botsing verder rijden.
