Na regen komt zonneschijn: alpaca krijgt gezelschap nadat vriend overlijdt

Het verdriet ging de enig over gebleven alpaca van Parkboerderij Deurne door de ziel toen zijn enige vriend begin deze maand door het ijs zakte en overleed. Maar zaterdagochtend kwam aan al dat verdriet een eind bij de vrijwilligers van het dierenpark en vooral ook bij de achtergebleven alpaca.

Even waren ze bij de boerderij bezorgd dat de alpaca zelf zou sterven van verdriet. Alpaca's zijn immers kuddedieren. Het was dus belangrijk dat het op-een-lama-lijkende dier snel weer van gezelschap zou kunnen genieten.

En dat is er het afgelopen weekend van gekomen. Regonja van Berlo zette een crowdfundingsactie op om geld in te zamelen, zodat de organisatie twee nieuwe dieren kon verschepen naar Deurne.

Bewoners springen financieel bij

“De parkboerderij wordt gerund door vrijwilligers en heeft een beperkt budget”, legt Van Berlo uit. Maar daar waar de parkboerderij tekort schoot met haar budget sprong de Deurnese bij: binnen een kleine week had ze het streefbedrag van 2000 euro binnen. “Het is echt hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen in dit soort situaties willen meehelpen.”

Zaterdag rond half elf 's morgens was het dan zo ver: de twee wollige dames arriveerden op het terrein. Tientallen mensen, onder wie veel kinderen, kwamen een kijkje nemen en zagen hoe de dieren uit de trailer werden gehaald.

In het begin waren de alpaca’s door alle aandacht nog even wat onrustig. Maar toen de dieren eenmaal op hun nieuwe verblijfplaats stonden, voelden ze zich al snel thuis. De twee nieuwe aanwinsten, die bijna twee jaar oud zijn, moeten ervoor zorgen dat de achtergebleven alpaca zich niet meer zo eenzaam voelt.