Hans draagt met carnaval een strik van het pak van zijn overleden maat Theo

De wereld leek even stil te staan toen Theo, de beste vriend van Hans van Laerhoven uit Tilburg, plotseling overleed. Elf jaar traden ze met carnaval samen op als het Kruikenduo. Nu bleef hij alleen achter. Als eerbetoon werd het carnavalspak van Theo in stukjes geknipt. Van de reepjes stof werden strikjes gemaakt, die zijn familieleden en beste vrienden met carnaval op hun pekske dragen.

De klap was dan ook groot toen Theo enkele jaren geleden plotseling, vlak voor een optreden, overleed. "Zijn vrouw belde dat Theo zich niet lekker voelde. Mijn vrouw en ik zijn toen naar hem toe gegaan. We zagen meteen dat het helemaal mis was. Hij leek dwars door ons heen te kijken." Theo bleek een hersenbloeding te hebben gehad en werd meteen maar het ziekenhuis gebracht. "Maar daar kreeg hij nog een keer een hersenbloeding. Toen was het gedaan met hem."

Na het overlijden van Theo werd er nagedacht over een blijvende herinnering aan hem en zijn liefde voor carnaval. "Wij droegen als Kruikenduo met carnaval altijd een oranje-groene overall. De carnavalsvereniging heeft die toen in overleg met zijn vrouw en mij in stukjes geknipt. En daar hebben ze strikjes van gemaakt. Mensen die dicht bij Theo stonden, hebben vervolgens allemaal zo'n strikje van de stof van zijn pak gekregen."

Hans draagt het strikje ieder jaar trouw met carnaval. "Ik mis Theo enorm", legt hij uit. "Dit strikje herinnert mij aan hem en aan onze carnavalsoptredens. En voor mij is hij er zo toch nog een beetje bij." Als hij een keer een ander jasje of kieltje aan doet, wil hij nog wel eens een speldje vergeten over te zetten. "Maar het strikje gaat altijd mee", benadrukt hij. "Theo is er heel de carnaval bij."

Hans komt met carnaval in Kruikenstad vaak mensen tegen die ook een strikje van Theo dragen. "Ik zie dat je Theo ook bij je hebt, zeggen we dan tegen elkaar. Dan halen we herinneringen aan hem op en drinken we altijd een Schrobbelèrtje, op Theo."