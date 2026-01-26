Met de paardenwagen, bus of vrachtauto: hier reden chauffeurs zich ook vast

Als jij dacht dat je vandaag een rotdag hebt dan kun je na het lezen van dit artikel weer even door. Want door een inschattingsfoutje kwam een chauffeur van een bakwagen maandagmorgen vast te zitten in een tunneltje in Waspik. Vervelend, maar hij is niet de enige die zich de afgelopen jaren klemgereden heeft.

In datzelfde tunneltje in Waspik notabene, dat onder de A59 doorgaat, kwam een paar maanden geleden ook al een busje vast te zitten. Het kwam van het industrieterrein en reed het tunneltje op de Blokenweg in, maar het voertuig bleek daar te hoog voor. Het busje zat zo muurvast dat een bergingsbedrijf de banden heeft laten leeglopen, maar ook daarna zat het busje nog klem. Uiteindelijk is het voertuig met een kabel en een lier onder het viaduct vandaan getrokken met de bijbehorende beschadigingen.

Wat een pech hoger dan 2,2 meter (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde brug, eh steen En we blijven in de buurt van Waspik want even verderop onder de A59 in Waalwijk ligt het meest beruchte viaduct van onze provincie. Onder het viaduct bij de Hertog Janstraat rijden vrachtwagenchauffeurs zich al sinds jaar en dag muurvast. Meerdere borden geven de hoogte aan. En ook hangt er een ketting voor het viaduct die de vrachtauto raakt als die te hoog is. Een paar jaar geleden zijn er zelfs extra borden bijgeplaatst, waaronder een met lichtgevende tekst. Maar tevergeefs. Elk jaar maken er wel een paar chauffeurs dezelfde fout.

Muurvast (foto: archief).

Lees ook Is dit viaduct in Waalwijk de grootste vijand van vrachtwagenchauffeurs?

Brug ingestort Toch is de vorige uit dit lijstje lang niet zo erg als deze in Tilburg. Hier kwam in september vorig jaar een vrachtwagenchauffeur niet alleen klem te zitten, hij liet de hele brug instorten. Een man die zijn hond uitliet, raakte met zijn benen bekneld. Hij is naar het ziekenhuis even verderop gebracht. De weg is een hoofdroute naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Bezoekers van het ziekenhuis moesten daarom omrijden. Er moet een nieuwe brug worden geplaatst, in april is die ongeveer klaar, en kunnen voetgangers weer van de ene naar de andere kant. Of dat de brug hoger is dan zijn voorganger is niet bekend. Bekijk hier een filmpje van vorig jaar september toen het net gebeurd was:

DAF-chauffeur vast bij DAF-fabriek En deze DAF-chauffeur kwam in 2024 bij de ingang van vrachtwagenbouwer DAF aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven vast te zitten onder een viaduct. De bestuurder raakte gewond aan zijn hoofd, maar niet ernstig. De bestuurder had zijn kranen aan de achterzijde van de vrachtwagen per ongeluk omhoog laten staan. De wagen reed vervolgens onder een viaduct door, waarna de kranen de bovenkant van het viaduct raakten. De voorkant van de vrachtauto schoot omhoog. De brandweer was massaal aanwezig. Ook werd de hulp ingeroepen van een heftruck uit de fabriek. Die heftruck was nodig omdat de metalen bruggen, die de brandweer normaal gebruikt om op de hoogte van een vrachtwagencabine te werken, hier te laag bleken.

En tot slot een vrachtwagen die normaal paarden vervoert, reed zich in 2018 vast onder een viaduct in Maarheeze waar de A2 over de Stationsstraat loopt. Door de botsing verloor de chauffeur het complete dak van zijn vrachtwagen. Paarden zaten deze keer gelukkig niet in de wagen.