Willy en René: 'Het is drama met Driouech en het wordt alleen maar erger'

Er mag weer gemopperd worden bij PSV. In een paar dagen tijd verloren de Eindhovenaren van Newcastle United en werd pas op de valreep gelijkgespeeld tegen buurman NAC. "Vanaf minuut één ging het al verkeerd met verkeerde passes. De instelling was niet goed", denkt clubicoon Willy van de Kerkhof, die wel verwacht dat woensdag tegen Bayern iedereen weer scherp is. "Want wie voor zo'n wedstrijd gemotiveerd moet worden, moet maar lekker gaan dobbelen."

"Veerman was slecht, Schouten was slecht met twee grote blunders waar twee doelpunten uitkomen. Dat mag zo'n speler niet gebeuren", moppert René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Maar het meest ergert hij zich aan Couhaib Driouech. "Het is dramatisch met die jongen. Ik dacht dat hij door die goals tegen Liverpool wel over zijn dip heen zou zijn maar het wordt steeds erger." Willy beaamt dat. "René gooide vroeger de bal langs de verdediger en geen straaljager die hem inhaalde. Driouech heeft snelheid genoeg maar hij durft dat niet."

Ook komt keeper Matej Kovar nog ter sprake. "Ik ben samen met Hans van Breukelen gastheer in de Legend Lounge en we hadden oud-keeper Gomes te gast. Dus had ik twee van de beste keepers van PSV ooit bij elkaar", vertelt Willy enthousiast. "En Kovar kan dat niveau ook halen. Maar dan moeten de foutjes die hij nog steeds maakt er wel uit. En hij moet af en toe gewoon een diepe bal geven. Ik weet wel dat hij dat niet mag van Peter Bosz, maar wie staat er nou op goal? Hij of Bosz?"

Volgens Willy staat PSV met de wedstrijden tegen Bayern en Feyenoord voor de belangrijkste week van deze jaargang. "Je kunt door in de Champions League én de competitie definitief beslissen." René moet nog zien of dat wel lukt. "Met Feyenoord hebben we thuis altijd problemen. En Bayern heeft verloren van Augsburg dus dat heeft wat recht te zetten. En van een Duitser heb ik nog nooit een cadeautje gekregen. Ja, wel eens een shirt maar wat moet ik daar nou mee?"

Ook buurman NAC Breda komt nog ter sprake. "Pierre van Hooijdonk was bij ons te gast en die heb ik bedankt voor het punt want ze hadden er drie verdiend", zegt Willy. "Eigenlijk schieten ze met een gelijkspel ook niks op. Ik ben ook bang dat ze het niet gaan redden dit jaar." Broer René ziet het wel wat zonniger in voor NAC. "Ik denk dat ze er wel in gaan blijven."