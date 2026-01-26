Auto vliegt in brand tijdens het rijden in Waspik

Een Jeep is maandagmiddag tijdens het rijden in brand gevlogen op de Vogelenzangweg in de polder tussen ’s Gravenmoer en Waspik. De twee inzittenden wisten het voertuig op tijd te verlaten. Ze hoorden eerste een luide knal. Daarna vloog het voertuig in brand.



Het tweetal wist nog enkele persoonlijke spullen uit de auto te halen. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de Jeep volledig in vlammen opging. Het vuur was wel snel onder controle.

Het gaat om een hybride voertuig, wat voor de brandweer een extra aandachtspunt was bij de bluswerkzaamheden. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van de brand is niet bekend.