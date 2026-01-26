Kitty zoekt honderden broodclipjes om overleden vader te eren

"Da's sund om weg te gooien", zei Kitty’s overleden vader Noud over elk broodclipje. Uit gewoonte belandden deze in de besteklade. Nu doet de kunstenares uit Hilvarenbeek, Kitty van Gils, een oproep om de plastic voorwerpjes in te zamelen. Ze wil haar vader eren met een kunstwerk.

Vader Noud werkte bij de bakker. Hij bezorgde bestellingen bij de boeren in de regio Diessen. Toen Kitty 14 jaar was, reed ze op zaterdagen met hem mee. "Mijn eerste bijbaantje", vertelt Kitty tegen Omroep Tilburg . Ze legden wedjes, bijvoorbeeld over hoeveel seconden een bezorging bij een adres duurde, of Kitty mocht stiekem een stukje in de bestelbus rijden. "Dat zijn geinige dingetjes, leuke herinneringen", zegt ze.

De broodclip uit die tijd is een karakteristiek object geworden. Maar één detail op de sluitinkjes maakt het extra bijzonder: de houdbaarheidsdatum. "Dat heeft het leven ook", zegt Kitty. "Ons pap heeft altijd gezegd: als het je tijd is, dan ga je. We staan allemaal in de rij." In de zomer van 2023 overleed Noud aan de gevolgen van kanker. Hij werd 74 jaar. "Hij had nog makkelijk tien jaar mee moeten gaan", zegt Kitty. Een dag voor zijn euthanasie werd hij naar een hospice gebracht. Kitty sliep die nacht naast hem, op een matrasje. "Ik laat jou niet alleen", had ze tegen haar vader gezegd.

"Mijn tijd is gekomen, niks aan te doen", zei Noud toen hij kwam te overlijden. De houdbaarheidsdatum op de broodzaksluitingen komt weer bij Kitty op. Als ze een ingeving heeft, moet ze haar ei kwijt. Haar eigen besteklade puilt inmiddels ook uit van de broodclips; die gewoonte nam ze van haar vader over. "Ik denk er momenteel aan om er een klok van te maken", zegt de kunstenares. "Of iets in combinatie met haakwerk. Ik heb veel gehaakt tijdens zijn ziekteproces."

Kitty plaatste een oproepje op sociale media om genoeg sluitinkjes te kunnen verzamelen. "Het blijkt dat heel veel mensen die dingen in een potje of in de besteklade hebben", lacht ze. De Hilvarenbeekse denkt dat haar vader om haar idee zou kunnen lachen. "Als hij het zou zien, zou hij iets hebben van: Da’s ons Kit weer."