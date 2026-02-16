Verliefd, verloofd en getrouwd dankzij dit pak en die ene openingszin 

Carnaval is niet alleen een feest van verbroedering, maar ook van de liefde. Ingrid Hazenberg-Jansen uit De Moer ontmoette tijdens carnaval de man van haar leven. En dat allemaal dankzij haar koeienpak.

Ingrid was zeventien toen ze met een groep vriendinnen carnaval ging vieren. "Wij kwamen allemaal van een boerderij en vonden het leuk om hetzelfde pak aan te trekken. Zo ontstond het idee om koeienpakken te maken. We hebben alle vlekken zelf uitgeknipt en opgestikt en onze moeders hebben ook nog meegeholpen." En zo gingen zes meiden de jaren daarna steevast tijdens carnaval verkleed als koe naar discotheek C'est la in Gilze.

En daar ontmoette Ingrid na een paar jaar Paul. "We gingen toen al een paar jaar verkleed in onze pakken en hadden de bijnaam 'de koeien' gekregen. Daardoor raakten we in gesprek. Paul was namelijk een koeienboer. Zijn openingszin 'ik kan jou wel in mijn stal gebruiken' vond ik wel grappig. Toen was het ijs gebroken."

Toch verloren Ingrid en Paul elkaar na die avond uit het oog. Maar een jaar later zagen ze elkaar weer, met carnaval. "Toen hadden we weer een leuk gesprek. En aan het eind van de avond wilde hij een afscheidszoen, maar dat wilde ik niet met carnaval."

Maar Paul gaf 'zijn koetje' niet zomaar op: "Een week later werd er bij ons thuis een bos rode rozen bezorgd. Op het kaartje stond: 'Voor de moeder van Ingrid, van je aanstaande schoonzoon'." Ik had al een vermoeden dat het van Paul zou zijn. Maar toen hij vlak daarna weer in C'est la kwam, terwijl hij daar normaal nooit op stap ging, wist ik het zeker."