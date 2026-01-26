Jumbo-familie Van Eerd eigenaar van HEMA: deze bedrijven gingen voor

Het is officieel: HEMA is volledig in handen van familie Van Eerd. Daarmee voegt de Veghelse familie, die ook eigenaar is van supermarktketen Jumbo, een nieuwe naam toe aan zijn overnamelijst. Lees hier welke ketens door de jaren heen nog meer van de Jumbo-familie van Eerd zijn geworden.

De allereerste overname van Jumbo gaat terug naar 2009. De hele operatie heeft uiteindelijk drie jaar in beslag genomen. De overname van Super de Boer kwam voor sommige mensen in de supermarktbranche enigszins als een verrassing, omdat Jumbo destijds met 127 vestigingen nog relatief klein was. Super de Boer daarentegen telde bijna 300 winkels. Jumbo zou 175 tot 200 Super de Boer-winkels gaan ombouwen naar de eigen formule.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname van overige aandelen goedgekeurd. De overname was in december al aangekondigd. De familie van Eerd had al vijftig procent van de aandelen van HEMA in handen. Het werd maandag bekend dat Jumbo nu volledig eigenaar is.

2. C1000 in 2012

Een paar jaar na de overname van Super de Boer kwam daar in 2012 de C1000 bij. Dit ging om ruim 400 winkels. Jumbo heeft toen 900 miljoen euro betaald voor alle aandelen van C1000.

3. La Place in 2016

De Veghelse supermarktketen heeft in 2016 het merk en restaurants van het failliete V&D gekocht. Dit ging om ongeveer 60 restaurants die niet in een van de V&D-warenhuizen gevestigd waren. Jumbo is onder de naam van La Place verdergegaan. Jumbo en La Place maakten in juni 2024 bekend dat La Place als zelfstandige organisatie verder wilde gaan.

4. EMTÉ in 2018

Jumbo en Coop werden in juli 2018 gezamenlijk eigenaar van vrijwel alle EMTÉ-winkels, die in handen waren van groothandelsbedrijf Sligro. Van de 130 filialen zijn er 70 overgegaan naar Jumbo en 45 werden Coop. Voor de overige 15 EMTÉ-winkels werd een andere oplossing gevonden, zoals verkoop aan een andere formule of sluiting. De twee partijen betaalden in totaal 410 miljoen euro aan Sligro.

5. Agrimarkt in 2019

Het was 2019 toen Jumbo haar volgende slag sloeg. Het ging om de kleinere supermarktketen Agrimarkt in het zuidwesten van Nederland met winkels in Roosendaal, Goes, Middelharnis, Vlissingen, Oud-Beijerland en Terneuzen. ‘Financiële details’ over deze overname werden niet bekendgemaakt, meldde Jumbo destijds.