Man wordt miljonair op de valreep: 'Nu ben ik miljonair!'

Een Bredanaar heeft zondagnacht wel een hele goede start van het jaar gemaakt: even voor sluitingstijd won hij in het Holland Casino bijna 1.2 miljoen euro. "Nu ben ik een miljonair”, joelde hij door het Bredase casino toen hij besefte wat hem was overkomen.

De vreugde was zo groot dat de geluksvogel spontaan meerdere medewerkers omhelsde. Voor het team in Breda voelde het daardoor bijna alsof zij zelf de jackpot hadden gewonnen.

Hoewel de winnaar na de winst van de miljoenenjackpot aangaf al langer op deze prijs te azen, was hij toen het moment daar was, alsnog compleet verrast. Hij gaf aan nog 1 keus op de automaat te kunnen maken en hij koos gelukkig het goede. Daardoor neemt de man de jackpot met een bedrag van 1.170.350 euro mee naar huis.

Niet iedereen wint de jackpot

Steeds meer Brabanders raken verslaafd aan gokken, waardoor ze diep in de geldproblemen komen. Vooral jongeren raken verstrikt in deze verslaving, maar ook andere leeftijdsgroepen hebben steeds meer te maken met het niet kunnen laten van gokken. Een belangrijke reden is de opkomst van online gokken.

Geld maakt niet gelukkig, maar de winnaar krijgt het bedrag wel in zijn geheel op zijn rekening. De daarover te betalen belasting van 38%, ruim 442.000 euro, heeft het casino namelijk al betaald.