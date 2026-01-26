Camper vliegt in brand bij grote heg in Geffen, brandweer schaalt op

Een camper is maandag rond vier uur in brand gevlogen aan de Elst in Geffen. De brandweer schaalde op om te voorkomen dat een nabijgelegen heg ook vlam zou vatten. De camper stond geparkeerd in de voortuin van een huis, achter een hoge heg.

Twee gasflessen uit camper gehaald

Er werd een waterwagen opgeroepen omdat er niet voldoende bluswater voorhanden was. De brandweer sprak uiteindelijk van een middelgrote brand.

De brandweer wist uiteindelijk twee gasflessen op tijd uit de camper te halen. Vlammen sloegen uiteindelijk uit het dak van de camper. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan de camper en de omgeving is.

Camper in brand in Geffen, brandweer schaalt op (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).