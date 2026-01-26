18 jaar cel voor moord Halsteren en kans op sneeuw: dit gebeurde vandaag

Elias M. krijgt achttien jaar cel voor de moord op de 75-jarige Yvonne uit Halsteren en kans op sneeuw in Brabant. Dit zijn de vijf verhalen die je op maandag gelezen moet hebben.

De rechtbank in Breda heeft Elias M. veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het aanranden en doden van de 75-jarige Yvonne uit Halsteren. De rechtbank stelt dat het slachtoffer ongekende angst en pijn moet hebben doorstaan in haar laatste minuten. M. werd aangehouden na DNA-sporen op het lichaam van het slachtoffer. Hier lees je het hele verhaal:

Brabant maakt zich op voor mogelijke sneeuwval later deze week. Waar het noorden van het land in de nacht van dinsdag op woensdag al flinke sneeuwval kan verwachten, is er in Brabant woensdagavond 20 à 30 procent kans op 1 tot 3 centimeter sneeuw. Dit komt doordat de grens van koude lucht precies over het midden van Nederland ligt. Lees hier de analyse:

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft groen licht gegeven voor de volledige overname van HEMA door de familie Van Eerd, eigenaar van Jumbo. De familie had via investeringsbedrijf Mississippi Ventures al 50 procent van de aandelen in handen. De toezichthouder ziet geen problemen voor de concurrentie omdat beide ketens verschillende producten aanbieden. Check het hier:

Het ernstig verwaarloosde varken Pumba uit Rijen gaat goed vooruit bij haar verzorger in Molenschot. Het dier, dat in december met een brancard uit een huis werd gehaald, kan weer lopen en wroeten in de wei. Verzorger Dominique Schreinemachers ziet zelfs al tekenen van gewichtsverlies. Hier lees je haar verhaal:

Het OM heeft celstraffen van 8 tot 16 jaar geëist tegen drie mannen voor een vergisaanslag in Nieuwkuijk. Bij de explosie raakte een 50-jarige vrouw zwaargewond. Haar rechterbeen moest worden geamputeerd. De aanslag was eigenlijk bedoeld voor de buren. De rechtbank doet op 3 maart uitspraak. Hier lees je het hele verhaal: