Zwaar vuurwerk gevonden in kofferbak van 20-jarige in Son en Breugel

Een 20-jarige man uit Son en Breugel is maandagmiddag betrapt met een ronde vuurwerkbom in z'n kofferbak. Het gaat om zogeheten mortierbom-vuurwerk, dat is zwaar illegaal vuurwerk.

Dit soort vuurwerk valt onder categorie F4. Dat is in Nederland verboden voor particulieren en mag alleen worden gebruikt door gecertificeerde professionals met vergunning.

De man stond rond kwart over drie met z'n auto in een parkeervak vlak bij de Grote Beerlaan in Son en Breugel.

Wijkagenten controleerden zijn auto en vonden een kleine hoeveelheid softdrugs.

In z'n kofferbak vonden agenten het mortierbom-vuurwerk, ook wel bekend als 'shells'. Het vuurwerk is in beslag genomen, net als de drugs. De spullen worden vernietigd.

De 20-jarige heeft een proces verbaal gekregen en een rijverbod voor 24 uur omdat hij ook onder invloed reed van softdrugs.