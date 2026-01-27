Nieuw fonds geeft Brabantse sporttalenten duwtje in de rug

De weg naar de top is kostbaar. Om Brabants topsporttalent financieel te ondersteunen, heeft BrabantSport met vijf gemeenten een fonds opgestart. Het nieuwe 'Brabant Talenten Fonds' helpt sporters bij het bekostigen van bijvoorbeeld materiaal, trainingskampen en internationale wedstrijden.

Dat betekent niet dat sporttalenten uit andere gemeenten geen ondersteuning kunnen aanvragen: ook zij kunnen zich melden bij BrabantSport.

De vijf gemeenten die aan het fonds meedoen zijn Oss, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Roosendaal en Breda. Zij ondersteunen de sporters uit hun eigen gemeente.

"Met het fonds helpen we Brabants talent doorgroeien naar de top", zegt Nienke Nijenhuis, directeur-bestuurder van BrabantSport. "Door op het juiste moment steun te bieden, op een manier die voor iedereen gelijk is, brengen we Brabants sporttalent een stapje dichter bij hun sportieve dromen."

Wanneer mag je een bijdrage bij het Brabant Talenten Fonds aanvragen?

Het fonds is bedoeld voor Brabantse topsporters en talentvolle sporters tussen de vijftien en dertig jaar met een topsportstatus. Je moet in de provincie wonen en sporten, of je bent in Brabant geboren maar woont voor je sport buiten de provincie.



Sporters kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor ontwikkelingskosten zoals extra coaching, trainingskampen of specialistisch materiaal. Het gaat dus echt om basisbehoeften die nodig zijn om verder te groeien naar de top. Je moet kunnen laten zien dat je het geld daarvoor nodig hebt.

Het bedrag dat je kan aanvragen ligt tussen de vijfhonderd en vijftienhonderd euro. Het onafhankelijke NL Talenten Fonds beoordeelt de aanvragen die binnenkomen. Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare middelen bepaalt een onafhankelijke commissie welke sporters een bijdrage ontvangen.