Derde nacht op rij autobrand in Oss

Een bestelbus is maandagnacht in brand gevlogen aan de Brasem in Oss. Het is de derde nacht op rij dat er in Oss een autobrand plaatsvindt.

De bestelbus vatte rond kwart over één 's nachts vlam. De voorkant van de bestelbus is zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de brand.

Gisteren en eergisteren was het dus ook raak in Oss. De oorzaak van die branden wordt nog onderzocht. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de branden.