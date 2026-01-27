Advertentie
Auto belandt in sloot in Molenschot, bestuurder slaat op de vlucht
Vandaag om 05:43
Een auto is maandagavond in een sloot beland op de Raakeindsekerkweg in Molenschot. De bestuurder klom uit de wagen en sloeg te voet op de vlucht. Hij liet een bijrijder achter.
Een ambulance heeft de bijrijder gecontroleerd maar die bleek niet gewond. De politie heeft de omgeving afgezocht, maar heeft de bestuurder nog niet aangetroffen. Een bergingsbedrijf heeft de wagen getakeld en afgevoerd.
Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg wordt nog door de politie onderzocht.
