Bestuurder neemt de benen na ongeluk in Molenschot en laat bijrijder achter
Vandaag om 05:43 • Aangepast vandaag om 09:36
Een auto is maandagavond in een sloot beland op de Raakeindsekerkweg in Molenschot. De bestuurder klom uit de wagen en sloeg te voet op de vlucht. Hij liet een bijrijder achter.
De bijrijder is in de ambulance gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De politie heeft de omgeving afgezocht, maar heeft de bestuurder niet meer aangetroffen. Een bergingsbedrijf heeft de wagen getakeld en afgevoerd.
Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg, wordt nog door de politie onderzocht.
