Ongeluk met drie auto's op A50, flinke vertraging richting Eindhoven

Vandaag om 08:11
Flinke file op de A50 richting Eindhoven. (Foto: Rijkswaterstaat).
Een botsing met drie auto's op de A50 tussen Eerde en Sint-Oedenrode zorgt dinsdagochtend voor een flinke vertraging richting Eindhoven. De snelweg is dicht.

Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Rijkswaterstaat meldt dat een ambulance onderweg is.

Verkeer richting Eindhoven wordt via de vluchtstrook geleid. Vanaf knooppunt Paalgraven is het sneller om om te rijden via de A59 en de A2.

Rond kwart over acht was de vertraging zo'n 45 minuten. 

