Ongeluk met drie auto's op A50 richting Eindhoven
Vandaag om 08:11 • Aangepast vandaag om 09:47
Een botsing met drie auto's op de A50 tussen Eerde en Sint-Oedenrode zorgde dinsdagochtend voor een flinke vertraging richting Eindhoven. De snelweg is dicht.
Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Rijkswaterstaat meldt dat een ambulance onderweg is.
Verkeer richting Eindhoven werd via de vluchtstrook geleid. Vanaf knooppunt Paalgraven was het sneller om om te rijden via de A59 en de A2.
Rond kwart over acht was de vertraging zo'n 45 minuten.
