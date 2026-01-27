Navigatie overslaan

Ongeluk met drie auto's op A50 richting Eindhoven

Vandaag om 08:11 • Aangepast vandaag om 09:47
Flinke file op de A50 richting Eindhoven. (Foto: Rijkswaterstaat).
Een botsing met drie auto's op de A50 tussen Eerde en Sint-Oedenrode zorgde dinsdagochtend voor een flinke vertraging richting Eindhoven. De snelweg is dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Rijkswaterstaat meldt dat een ambulance onderweg is.

Verkeer richting Eindhoven werd via de vluchtstrook geleid. Vanaf knooppunt Paalgraven was het sneller om om te rijden via de A59 en de A2.

Rond kwart over acht was de vertraging zo'n 45 minuten. 

