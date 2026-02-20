ASML wil 500 extra buddy's om expats te helpen: 'I find it kei leuk'

Chipmachinefabrikant ASML wil nog dit jaar vijfhonderd extra zogenoemde buddy’s aanstellen om vijfhonderd expats te begeleiden. Sumin (35) Lim uit Zuid-Korea weet hoe het is om zo’n buddy uit Brabant te hebben. Als ze friet bestelt, zegt ze 'frietje' en zeker geen 'patat'. Dat heeft ze wel geleerd van haar begeleider Bregje (44) uit Veldhoven.

Samen spreken ze een mix van Nederlands, Engels en Brabants. "I find it kei leuk with you", zegt Bregje als ze het Brabants oefenen. Sumin laat meteen wat variaties horen: "Kei lekker, kei mooi." Sumin Lim kwam naar Veldhoven tijdens de covidperiode. "Het was dus best moeilijk om vrienden te maken", vertelt ze. "Na Covid was het nog steeds moeilijk om mensen te ontmoeten. De mensen hier hebben al hun eigen bekenden." Via het buddyproject Expeditie Veldhoven werd ze aan buddy Bregje gekoppeld. "Ik leerde dat het leven in Nederland grotendeels hetzelfde is. Het verschil is wel dat je in Nederland direct moet zijn. In mijn thuisland deel je soms je mening niet, uit beleefdheid. Ook ben ik niet gewend om iemand in de ogen te kijken. Dat moet ik oefenen."

Bregje laat foto's zien van de tijd dat ze Zuid-Korea woonde (foto: Rogier van Son).

De man van Bregje werkt ook bij ASML. Het gezin woonde voor het werk in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Op de bank bij Bregje thuis bladeren ze door een fotoboek met foto’s uit die periode. "Ik merkte hoe belangrijk het is dat je mensen om je heen hebt die je wegwijs maken", vertelt Bregje. "Met dit project kan ik iets terugdoen. Dat is mijn motivatie geweest." Het wegwijs maken in Nederland is soms ook heel letterlijk. Ze hielp Sumin om hier te durven fietsen. "Ze vond de rotondes een beetje spannend. Het zijn kleine dingen, maar het is dus echt letterlijk wegwijs maken. Maar ook een stukje cultuur. We hebben het over de directheid van de Nederlanders gehad. Ze wil ook graag wat woordjes in het Brabants leren." Ondertussen merkt ze op dat Veldhoven aan het veranderen is: steeds meer internationale kenniswerkers komen hier wonen. "Mensen mopperen nog wel eens. Ik denk juist: hoe kunnen we juist van elkaar leren en het beter krijgen met elkaar?"

Sumin Lin uit Zuid-Korea is blij met het buddyproject (foto: Rogier van Son).

De chipmachinefabrikant wil in Eindhoven uitbreiden. "Dit project helpt zeker bij de integratie. Juist omdat je laagdrempelig contact hebt en aansluit bij wat de international wil leren of wil bereiken." "We hebben veel internationals hier in de buurt. Veel mensen die heel graag contact willen hebben met Nederlanders en die het fijn vinden om gezellige dingen te doen." Volgens Bregje is Sumin geïntegreerd. "Ze doet haar best. Ze gaat naar Nederlandse les ze heeft contact met Nederlanders." Bregje heeft zich al aangemeld om nog een keer buddy te zijn. Zelf heeft ze ook veel geleerd. "Ik heb geleerd om met een open perspectief te blijven denken en ook vooral samen in gesprek te gaan over wat zijn nou de overeenkomsten zijn in plaats van de verschillen." Sumin en Bregje gingen naar verschillende lunchgelegenheden en leerden elkaar beter kennen. "Het klikte tussen ons. We zijn vrienden geworden", zegt Sumin enthousiast.