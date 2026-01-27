Omwonenden mijden Wilhelminapark om overlast: Tilburg belooft beterschap

Drugs, vervuiling en verward gedrag maken van het Wilhelminapark in Tilburg een plek die bewoners liever mijden. Na maanden van klachten en een manifest van omwonenden belooft de gemeente stappen te zetten. Eind februari of begin maart komen er concrete maatregelen.

Die kritiek was duidelijk voelbaar tijdens een drukbezocht debat in de gemeenteraad, meldt Omroep Tilburg . Vrijwel alle partijen schetsten hetzelfde sombere beeld: wat ooit een groene ontmoetingsplek was, is voor bewoners steeds meer een brandhaard van overlast geworden.

“De boodschap is duidelijk: bewoners willen snelheid, zichtbaarheid en duidelijkheid”, zei wethouder Peter Kok. Maar in de raadzaal klonk maandagavond één vraag luid en duidelijk: waarom duurt dit zo lang?

Rond de Gasthuisring liggen meerdere zorginstellingen dicht op elkaar, zoals Traverse voor daklozenopvang. Broodnodig trekt lange wachtrijen die soms tot in het park lopen. Bewoners zien regelmatig dat mensen hun behoefte op straat doen. Drugs, agressie, vernieling en gebrek aan toezicht, vooral ’s avonds, maken het gebied explosief.

Opeenstapeling van problemen

Volgens raadsleden is de situatie in en rondom het Wilhelminapark een opeenstapeling van problemen. Te veel sociale voorzieningen op één plek, weinig begeleiding en weinig controle maken de situatie nijpend. Alle partijen zijn het eens: er is nu actie nodig, wachten tot de gebiedsvisie in 2027 kan niet.

“De wijk vraagt om snelle oplossingen: meer toezicht, snelle handhaving en duidelijke afspraken met de organisatie”, zei LST. GroenLinks: “Het sociale hart van de wijk is lang genoeg gedragen. Goedbedoelde initiatieven hebben een hotspot van problemen gemaakt. Parkherinrichting en zorginstellingen moeten samen worden aangepakt, met een duidelijk tijdpad.”

Burgemeester voor het eerst aan zet

Het debat was ook het eerste optreden van burgemeester Fleur Gräper over openbare orde en veiligheid. Ze noemde de situatie in het park zorgelijk. Boa’s werden eerder deels teruggetrokken na onveilige situaties vanwege explosies bij coffeeshop Caza, maar zijn inmiddels weer vaker in het park te zien. Wel met een kanttekening: “Dat gebeurt binnen de huidige capaciteit. Extra inzet hier betekent minder inzet elders.”

Toezeggingen wethouder

Wethouder Peter Kok gaf concrete toezeggingen: 60.000 euro voor bewonersinitiatieven en activiteiten in en rond het park, en bekijken of de geplande kiosk versneld kan worden. De gemeente regelt ook extra opvang en begeleiding voor dakloze arbeidsmigranten en onderzoekt of zorgvoorzieningen kunnen worden verspreid. Twee instellingen zijn daarbij concreet in beeld: MST, waarvan de huur al is opgezegd, en Track013, dat mogelijk verhuist vanwege de kwetsbaarheid van de jongeren en de ligging vlak bij het park.