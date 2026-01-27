Advertentie
Auto raakt van de weg, botst tegen boom en slaat over de kop in Herpt
Vandaag om 11:08 • Aangepast vandaag om 12:08
Een auto is dinsdagochtend van de weg geraakt en daarna op een boom gebotst op de Heusdenseweg in Herpt. De wagen sloeg om, rolde vervolgens nog even door en kwam op een weiland tot stilstand.
De automobiliste reed vanuit Heusden in de richting van Herpt toen het misging. Ondanks de forse schade aan het voertuig raakte de bestuurder slechts lichtgewond.
De vrouw is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeluk.
