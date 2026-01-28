Gino kreeg overgewicht nadat hij zijn vader verloor, nu is hij fitnesscoach

Toen Gino Brouwers (29) op 5-jarige leeftijd zijn vader verloor, wist hij niet hoe hij met dat verlies om moest gaan. Dat uitte zich in veel eten, veel gamen en amper bewegen. Hierdoor kreeg hij al vroeg overgewicht. Alles veranderde toen hij de sportschool ontdekte en ging bodybuilden.

In de nieuwste aflevering van Houdoe They Live van Omroep Brabant blikt Gino terug op de heftige periode nadat hij zijn vader verloor.

"Ik heb echt een vaderlijk figuur gemist", vertelt Gino. "Bij mij uitte zich dat in meer eten, want dat is lekker en dan voel je je een stukje beter. En verder veel gamen en vooral niet te veel naar buiten gaan."

Door deze ongezonde levensstijl kreeg Gino overgewicht en moest hij naar de kinderarts. "Daar was zelfs bijna sprake van kinderdiabetes." Er moest iets veranderen. "Een van de bekendste manieren om beter in shape te raken, was sporten", vertelt Gino. "Ik probeerde het maar gewoon. Het was in ieder geval beter dan binnen zitten." Dat was een goede keuze, want Gino kwam erachter dat hij het sporten heel leuk vond. "Ik kon mezelf er echt in vinden." Het beviel zelfs zo goed, dat hij op wedstrijdniveau ging bodybuilden.

Gino in de sportschool met Omroep Brabant verslaggever Niels Verdaasdonk