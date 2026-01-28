Gino was als kind veel te zwaar, toen ontdekte hij de sportschool
Toen Gino Brouwers (29) op 5-jarige leeftijd zijn vader verloor, wist hij niet hoe hij met dat verlies om moest gaan. Dat uitte zich in veel eten, veel gamen en amper bewegen. Hierdoor kreeg hij al vroeg overgewicht. Alles veranderde toen hij de sportschool ontdekte en ging bodybuilden.
In de nieuwste aflevering van Houdoe They Live van Omroep Brabant blikt Gino terug op de heftige periode nadat hij zijn vader verloor.
"Ik heb echt een vaderlijk figuur gemist", vertelt Gino. "Bij mij uitte zich dat in meer eten, want dat is lekker en dan voel je je een stukje beter. En verder veel gamen en vooral niet te veel naar buiten gaan."
Door deze ongezonde levensstijl kreeg Gino overgewicht en moest hij naar de kinderarts. "Daar was zelfs bijna sprake van kinderdiabetes." Er moest iets veranderen. "Een van de bekendste manieren om beter in shape te raken, was sporten", vertelt Gino. "Ik probeerde het maar gewoon. Het was in ieder geval beter dan binnen zitten."
Dat was een goede keuze, want Gino kwam erachter dat hij het sporten heel leuk vond. "Ik kon mezelf er echt in vinden." Het beviel zelfs zo goed, dat hij op wedstrijdniveau ging bodybuilden.
"Ik heb vroeger als klein manneke altijd al gezegd: ik wil mensen helpen", gaat Gino verder. En die droom heeft hij inmiddels mooi met zijn werk als personal trainer en mental coach kunnen combineren. "Naarmate ik zelf betere resultaten kreeg in de sportschool, kreeg ik ook vragen vanuit mijn omgeving over hoe ik dat had gedaan. Ik vond het heel leuk om die kennis mee te geven. Al helemaal als er iets mee gedaan werd en anderen ook goede resultaten behaalden."
Vanaf volgende maand kan Gino zijn hulp op een heel bijzondere manier gaan bieden: dan wordt hij vader. Dat is even schakelen voor hem, want door het gemis van zíjn vader heeft hij bepaalde dingen niet meegekregen. "Dan denk je wel: hoe ga ik daar dadelijk mee om? Maar ik ben vooral blij dat ik het privilege heb om dat wel mee te kunnen geven."
In de video neemt Gino Omroep Brabant-verslaggever Niels mee de sportschool in. Daarnaast vertelt hij meer over hoe hij de balans houdt tussen gezond en genieten, en wat hij zijn zoon wil meegeven.