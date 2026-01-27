Peter Bosz vergelijkt Bayern München met NAC: 'Spelen hetzelfde'

De confrontatie woensdag met Bayern München in de Champions League is voor PSV dit seizoen de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Een gelijkspel zou genoeg moeten zijn, maar trainer Peter Bosz laat dinsdag op de persconferentie weten voor de winst te gaan. Guus Til en Salah-Eddine keren bij de Eindhovenaren mogelijk terug van een blessure.

Het wordt erop of eronder voor PSV woensdag in Eindhoven. Ook bij verlies kan PSV theoretisch nog door naar de volgende ronde van het kampioenenbal. "Maar het meest veilige is dat je de wedstrijd wint, dan hoef je nergens naar de kijken", zegt Bosz. Hij vertelt dat hij langs het veld wel op de hoogte gehouden zal worden van alle scenario's: "We gaan voor de winst. Maar als je tien minuten voor tijd op 1-1 staat en dat zou ook genoeg zijn, dan ga je daar wel over nadenken." Tegenstander in Eindhoven is dus Bayern München, momenteel de nummer twee in de de Champions League-ranglijst en stijf bovenaan in de Duitse Bundesliga. Bosz is onder de indruk van de Duitsers: "Bayern München is heel dominant. Als je ziet dat ze in de Bundesliga meer gescoord hebben dan wij in de Eredivisie, dan is dat heel knap."

"Baal ervan dat Bayern dit weekend verloren heeft."

Toch maakt de coach van de Eindhovenaren een bijzondere vergelijking: "Als je kijkt naar de manier van spelen, dan speelt Bayern hetzelfde als NAC. Klinkt misschien gek, maar ze zetten daar ook één-op-één druk." Bosz verwacht dat Bayern, dat al geplaatst is voor de volgende ronde, met de sterkste elf zal aantreden in het Philips Stadion. De PSV-trainer was eerder coach van Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Met die clubs wist hij regelmatig van Der Rekordmeister te winnen: "Eén keer wonnen we met 1-2 en raakte Bayern vijf keer de paal een lat. Als we morgen zoveel geluk hebben, gaan we die wedstrijd ook winnen." Toch houdt de coach een slag om de arm: "Ik zeg altijd dat een topploeg nooit twee keer achter elkaar verliest, dus ik baal ervan dat ze dit weekend verloren hebben."

43 miljoen euro voor PSV PSV heeft voor het begin van de laatste groepswedstrijd bijna 43 miljoen euro in de Champions League verdiend. Ajax heeft bijna 42 miljoen euro aan premies van de UEFA bij elkaar gespeeld. Beide clubs kregen een startpremie van 18,6 miljoen euro. Op basis van prestaties in de laatste tien seizoenen en televisiegelden ontvangt PSV 18,2 miljoen euro en Ajax 18,7 miljoen euro. PSV verdiende 5,6 miljoen euro met overwinningen op Napoli en Liverpool en gelijke spelen tegen Olympiakos en Bayer Leverkusen. De overwinningen van Ajax op Qarabag en Villarreal leveren de club 4,2 miljoen euro op. PSV en Ajax krijgen woensdag na de thuisduels met Bayern München en Olympiakos meer inzicht in alle inkomsten. Een zege levert opnieuw 2,1 miljoen euro op en een gelijkspel 700.000 euro. De positie op de ranglijst wordt ook beloond. De nummer 36 krijgt 275.000 euro en de nummer 35 het dubbele. De bonussen lopen trapsgewijs op, zodat de nummer 1 van de groepsfase 36 keer 275.000 euro ontvangt.

"Ga ervan uit dat Guus Til en Anass Salah-Eddine mee zullen trainen."