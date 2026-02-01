Sija start 'Jezus-revolutie' met christelijke minibieb

Carry Slee-boeken, de achtdelige De Zeven Zussen-reeks of thrillers van Dan Brown vind je in talloze minibibliotheken terug. Niet in die van Sija Snoei (51) uit Werkendam. Haar kastje bevat enkel Bijbels en christelijke boeken. "Ik wil een Jezus-revolutie starten."

Een kinderbijbel met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, een biografie over een christelijke zendeling en een boekje over het leven van Jezus Christus, liggen opgestapeld in een miniatuurhuisje aan de Sleeuwijksedijk in Werkendam. 'Om voor altijd en eeuwig tot een innige band met God te komen', staat eronder. Het is de minibieb van Sija Snoei, die in een statige villa aan de dijk woont. Door enkel Bijbels en boeken over de Heere Jezus in haar minibieb te plaatsen, hoopt ze een liefdevollere wereld te kunnen creëren. “Als we Jezus het belangrijkste gaan vinden, dan stappen we van ons ego af. Het is de enige weg naar vrede. Dat gun ik iedereen.”

Een aantal boeken in de christelijke minibieb van Sija Snoei uit Werkendam (foto: Niek de Bruijn).

'Jezus is de basis'

De christelijke boekencollectie is nu wat beperkt, verontschuldigt Sija zich. Het vochtige weer heeft namelijk geleid tot een beschimmeld Woord van God, waardoor ze een plastic tas vol Bijbels bij het grofvuil heeft moeten zetten.

“Jezus is liefde en dat is een fantastisch gevoel, dat heel de wereld moet hebben.”

Maar de minibieb wordt binnenkort weer aangevuld, belooft de christelijke bibliothecaris. Ze heeft een sterke drang om over de Messias te vertellen en de liefde voor Hem verder te verspreiden. “Jezus is de bron van mijn leven, de basis waarvoor ik leef”, vertelt ze aan haar keukentafel. Omslag in haar leven

De Heilige Schrift bood de 51-jarige Werkendammer zeven jaar geleden veel troost. Wegens familieomstandigheden ging Sija destijds door een eenzame periode, waarin ze veel bad tot God en de Bijbel las. “Het was één groot psychologieboek met zoveel wijsheden erin. Jezus is liefde en dat is een fantastisch gevoel, dat heel de wereld moet hebben. Hoe zwaar je leven ook is.” Met elke bladzijde die ze las, groeide haar liefde voor Hem. “Dat was zo groots en veel in mijn hart en zijn”, blikt ze terug op die periode. Het was een omslag in het leven van Sija, die opgroeide in een streng gelovig gezin met twaalf kinderen.

De minibieb van Sija Snoei aan de Sleeuwijksedijk in Werkendam (foto: Niek de Bruijn)

De vrijheid die ze in haar jeugd niet voelde binnen het geloof, vond de Werkendamse ‘evangelist’ uiteindelijk weer terug. Inmiddels gaat ze iedere donderdagavond en zondagochtend weer naar de kerk. “Om te bidden voor het goede voor de mensheid”, vertelt ze. Missionaris in India

Daarnaast is ze al vier jaar minibibliothecaris. Hoeveel gebruik er wordt gemaakt van haar minibieb, durft Sija niet te zeggen. "Maar zo nu en dan stoppen er mensen 's avonds op de dijk, om een boek te pakken." Ook wordt ze soms geappt of gebeld, omdat haar telefoonnummer bij de minibieb hangt. Dat bracht haar in contact met een man die missionaris is in India. “Hij deelt daar voedselpakketten uit en vertelt kinderen over Jezus. Hij heeft een heel dienstbaar hart.”

“Ik wil een Jezus-revolutie starten en God groot maken.”

Sija houdt het vooralsnog bij haar minibieb. Daarmee hoopt ze een 'Jezus-revolutie' te starten in Werkendam, zegt ze lachend. “Dat we voor iedereen om ons heen gaan zorgen en God groot maken.”

'Ik hoop en bid dat dit huisje voor altijd en eeuwig tot zegen gaat zijn om tot een innige band met God te komen', staat er onder de christelijke minibieb van Sija Snoei uit Werkendam (foto: Niek de Bruijn).