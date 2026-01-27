Sydney van Hooijdonk gaat NAC verlaten, spits in gesprek met Portugese club

Sydney van Hooidonk gaat weg bij voetbalclub NAC. De spits van de Bredase club is in Portugal en onderhandelt over een contract met Estrela Amadora, dat uitkomt op het hoogste niveau van dat land. Van Hooijdonk heeft nog een verbintenis bij NAC tot aan het einde van het seizoen, maar mag nu al transfervrij uit Breda vertrekken.

Sydney van Hooijdonk kwam een jaar geleden over van het Italiaanse Cesena, maar de terugkeer naar de club waar hij als jeugdspeler doorbrak, werd geen groot succes. In het begin genoot de aanvaller nog veel vertrouwen van trainer Carl Hoefkens, maar dat nam steeds verder af. Afgelopen weekend bleef Van Hooijdonk tegen PSV zelfs heel de wedstrijd op de bank zitten.

Geen perspectief

Dat Van Hooijdonk transfervrij bij NAC mag vertrekken is ook een teken aan de wand dat een afscheid onvermijdelijk is. De huidige clubtopscorer (vijf goals) moest al lijdzaam toezien dat NAC in de winterstop de Ghanese spits Ghanese aanvaller André Ayew (36) vastlegde. Zijn perspectief om veel aan spelen toe te komen, verdween daarmee.