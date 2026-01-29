Ontwerper Jan van Haasteren-puzzels legt er zelf nooit een: 'Hekel aan'

Tot in Japan zijn ze bekend: de vrolijke, drukke en zeer kleurrijke legpuzzels van striptekenaar Jan van Haasteren. Sinds 2013 komt een deel van de ontwerpen van de populaire puzzels uit Oosterhout. De 66-jarige Dick Heins is een van de tekenaars die de maffe taferelen ontwerpt. "Ik ben ooit een keer herkend door iemand die net drie dozen had gekocht."

Ruud Ritzen Geschreven door

"Dit is waar de magic happens", zegt de joviale Hagenees als hij de deur van zijn studio, een slaapkamer, opent. Hij woont alweer 25 jaar in onze provincie. In zijn Brabantse thuisstudio bedacht en tekende hij inmiddels een dertigtal chaotische scènes die de Van Haasteren-puzzels kenmerken. Heins is gemiddeld tweeënhalf tot drie maanden bezig met het maken van een tekening. "Mensen die op bezoek komen, vragen waarom ik niet sneller kan tekenen, maar dat gaat natuurlijk niet: alles gaat met de hand, van het maken van de schetsen tot het inkleuren van de uiteindelijke plaat."

"Ik ben de zwarte kat wel eens vergeten te tekenen."

Heins is een van de inmiddels vijf ontwerpers van Studio Jan van Haasteren. Samen met de bedenker en naamgever Jan van Haasteren (89), die nog steeds drie puzzels per jaar bedenkt, zijn ze goed voor meer dan 130 verschillende puzzels variërend van 150 tot 5000 stukjes.

Omdat de vraag naar nieuwe puzzels bleef groeien, werd Heins door Jan van Haasteren gevraagd om ook ontwerpen te maken. Het was de ergste dag van zijn leven, geeft hij aan. Niet omdat hij het niet zag zitten, maar vanwege alle strikte voorschriften waar de ontwerpen aan moeten voldoen. Met een lach laat hij een stijlgids zien waarin precies beschreven staat hoe de figuurtjes getekend moeten worden. Op de zijkant van de doos kun je zien wie de puzzel bedacht heeft: "Daar staat een karikatuur van de tekenaar, maar die van mij is een portret geworden, sorry."

De karikatuur van Dick Heins op de zijkant van de Jan van Haasteren puzzeldoos (foto: Ruud Ritzen).

Het geheim van een echte Jan van Haasteren-puzzel? "De terugkerende figuren als Sinterklaas, de Kerstman, Jan zelf, de haaienvin en de zwarte kat." Echte puzzelfanaten zoeken al die elementen terug in de ontwerpen en ontdekken zo af en toe foutjes. "Ik ben de zwarte kat wel eens vergeten te tekenen", bekent Heins. "Toen een puzzelaar me daar verontwaardigd op aansprak heb ik gezegd dat je hem niet kon zien. Hij zat om het hoekje." Ook Heins heeft zo zijn eigen vaste figuren die op iedere puzzel van zijn hand terug te vinden zijn: zijn overleden vader, zijn vriend Marcel in een rolstoel en natuurlijk Heins zelf.

"Ik heb nog nooit één puzzel gelegd en dat wil ik graag zo houden."